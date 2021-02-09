Финальный этап Кубка мира по биатлону текущего сезона пройдет в шведском Эстерсунде. Его перенесли из Холменколлена (Норвегия)

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Шведский Эстерсунд примет заключительный этап Кубка мира по биатлону текущего сезона. 

Изначально этап должен был пройти в Холменколлене, но из-за ограничений, установленных норвежским правительством в связи с коронавирусом, соревнования пришлось перенести. 

«Программа гонок финального этапа Кубка мира останется прежней, но даты и время стартов в настоящее время пересматриваются», – говорится в сообщении Международного союза биатлонистов (IBU).

Соревнования в Эстерсунде состоятся в период с 15 по 21 марта. 

Норвегия отменила все соревнования Кубка мира до конца сезона из-за ограничений по коронавирусу. В том числе финал КМ по лыжам

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