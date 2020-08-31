Куман о 6 трофеях «Баварии»: «У «Барсы» было лучше из-за стиля. Такого футбола мы не видели последние 25 лет»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал тот факт, что «Бавария» сумела выиграть шестой трофей за последние семь месяцев.

«Мне больше понравились те шесть трофеев, что выиграл Гвардиола в «Барселоне». Это был лучший футбол, который мы видели за последние 25 лет. Это было лучше, чем у «Баварии», из-за того стиля, в котором «Барса» сделала это.

Тем не менее «Баварии» покорилось огромное достижение», – сказал Куман.

Напомним, поскольку клубный чемпионат мира из-за коронавируса состоялся не в декабре, а в феврале, «Бавария» формально не смогла повторить рекорд «Барселоны», которая в 2009 календарном году во главе с Гвардиолой выиграла шесть трофеев.

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