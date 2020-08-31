Куман о 6 трофеях «Баварии»: «У «Барсы» было лучше из-за стиля. Такого футбола мы не видели последние 25 лет»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал тот факт, что «Бавария» сумела выиграть шестой трофей за последние семь месяцев.

«Мне больше понравились те шесть трофеев, что выиграл Гвардиола в «Барселоне». Это был лучший футбол, который мы видели за последние 25 лет. Это было лучше, чем у «Баварии», из-за того стиля, в котором «Барса» сделала это.

Тем не менее «Баварии» покорилось огромное достижение», – сказал Куман.

Напомним, поскольку клубный чемпионат мира из-за коронавируса состоялся не в декабре, а в феврале, «Бавария» формально не смогла повторить рекорд «Барселоны», которая в 2009 календарном году во главе с Гвардиолой выиграла шесть трофеев.

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