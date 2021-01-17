🥈🥉Кулижников завоевал серебро на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту, у Голубевой – бронза

Теги сборная России (коньки) результаты чемпионат мира сборная Норвегии сборная Нидерландов сборная Нидерландов жен Ольга Фаткулина сборная России жен (шорт-трек) сборная Канады Павел Кулижников Бриттани Боу сборная США жен Ангелина Голикова Йориен Тер Морс Лоран Дюбрей Елизавета Голубева (Казелина) Кай Вербей Ховард Холмефьорд Лоренцен Виктор Муштаков Ютта Лирдам Артем Арефьев Коньки/шорт-трек

Россиянка Елизавета Голубева завоевала бронзу на дистанции 1000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в Херенвене. Павел Кулижников взял серебро на аналогичной дистанции у мужчин.

Конькобежный спорт 

Чемпионат мира 

Херенвен, Нидерланды

Женщины

1000 м

1. Бриттани Боу (США) – 1.14,128 

2. Ютта Лирдам (Нидерланды) – 1.14,672 

3. Елизавета Голубева (Россия) – 1.14,848

4. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.15,039 

5. Йориен Тер Морс (Нидерланды) – 1.15,273 

6. Ангелина Голикова (Россия) – 1.15,348

Мужчины

1. Кай Вербей (Нидерланды) – 1.08,052 

2. Павел Кулижников (Россия) – 1.08,313 

3. Лоран Дюбрей (Канада) – 1.08,569 

4. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 1.08,704 

5. Мартен Лийв (Эстония) – 1.08,922 

6. Виктор Муштаков (Россия) – 1.09,416...

18. Артем Арефьев (Россия) – 1.10,547 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья