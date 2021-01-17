🥈🥉Кулижников завоевал серебро на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту, у Голубевой – бронза

Россиянка Елизавета Голубева завоевала бронзу на дистанции 1000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в Херенвене. Павел Кулижников взял серебро на аналогичной дистанции у мужчин.

Конькобежный спорт

Чемпионат мира

Херенвен, Нидерланды

Женщины

1000 м

1. Бриттани Боу (США) – 1.14,128

2. (Нидерланды) – 1.14,672

3. Елизавета Голубева (Россия) – 1.14,848

4. (Россия) – 1.15,039

5. Йориен Тер Морс (Нидерланды) – 1.15,273

6. Ангелина Голикова (Россия) – 1.15,348

Мужчины

1. Кай Вербей (Нидерланды) – 1.08,052

2. Павел Кулижников (Россия) – 1.08,313

3. Лоран Дюбрей (Канада) – 1.08,569

4. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 1.08,704

5. Мартен Лийв (Эстония) – 1.08,922

6. Виктор Муштаков (Россия) – 1.09,416...

18. Артем Арефьев (Россия) – 1.10,547