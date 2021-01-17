🥈🥉Кулижников завоевал серебро на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту, у Голубевой – бронза

Россиянка Елизавета Голубева завоевала бронзу на дистанции 1000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в Херенвене. Павел Кулижников взял серебро на аналогичной дистанции у мужчин.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира
Херенвен, Нидерланды
Женщины
1000 м
1. Бриттани Боу (США) – 1.14,128
2. Ютта Лирдам (Нидерланды) – 1.14,672
3. Елизавета Голубева (Россия) – 1.14,848
4. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.15,039
5. Йориен Тер Морс (Нидерланды) – 1.15,273
6. Ангелина Голикова (Россия) – 1.15,348
Мужчины
1. Кай Вербей (Нидерланды) – 1.08,052
2. Павел Кулижников (Россия) – 1.08,313
3. Лоран Дюбрей (Канада) – 1.08,569
4. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 1.08,704
5. Мартен Лийв (Эстония) – 1.08,922
6. Виктор Муштаков (Россия) – 1.09,416...
18. Артем Арефьев (Россия) – 1.10,547