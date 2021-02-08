Единая лига ВТБ. ЦСКА играет с «Зенитом»

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В субботу, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – Зенит 46:61 (4 четверть)
Дата проведения
13 февраля, 13.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

Положение команд: Зенит – 14-2, УНИКС – 13-4, ЦСКА – 11-4, Локомотив-Кубань – 10-6, Зелена-Гура – 10-8, Нижний Новгород – 8-6, Автодор – 7-9, Химки – 7-7, Парма – 7-8, Астана – 4-11, Енисей – 4-11, Калев – 3-12, Цмоки-Минск – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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