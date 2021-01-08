Australian Open. 1/8 финала. Карацев играет с Оже-Альяссимом, Тим встретится с Димитровым, Джокович – с Раоничем

В седьмой день Australian Open российский №4 Аслан Карацев играет с Феликсом Оже-Альяссимом, финалист-2020 Доминик Тим встретится с Григором Димитровым.

Александр Зверев поборется с Душаном Лайовичем, Новак Джокович – с Милошем Раоничем.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

8 – 21 февраля 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 55 450 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг