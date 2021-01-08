Australian Open. 1/8 финала. Карацев играет с Оже-Альяссимом, Тим встретится с Димитровым, Джокович – с Раоничем

Теги Australian Open результаты ATP Теннис

В седьмой день Australian Open российский №4 Аслан Карацев играет с Феликсом Оже-Альяссимом, финалист-2020 Доминик Тим встретится с Григором Димитровым.

Александр Зверев поборется с Душаном Лайовичем, Новак Джокович – с Милошем Раоничем.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

8 – 21 февраля 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 55 450 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Аслан Карацев (Россия)
6:3|5:1
Дата проведения
14 февраля, 04.40
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
14 февраля, 07.00
Онлайн матча

 

Душан Лайович (Сербия) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
14 февраля, 02.00
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Милош Раонич (Канада)
Дата проведения
14 февраля, 02.00
Онлайн матча

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