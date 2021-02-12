Миронова о 64-м месте в спринте на чемпионате мира: «Не получилось все. Никак не могу это прокомментировать, вообще никак»

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Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свой результат в спринте на чемпионате мира в словенской Поклюке, где с шестью промахами она финишировала 64-й.

«Не получилось все. Начиная с лежки, заканчивая 4 кругами стоя. Никак не могу это прокомментировать, вообще никак. Просто не могу это прокомментировать.

Ничего к этому не располагало, все было в порядке. На протяжении пяти дней все было не так, как до этого. Возможно, оказали влияние горы, что я нахожусь в таком стрелковом состоянии. Это не проблема с головой, 100%. Я когда работаю стоя, меня просто трясет, винтовка не останавливается в мишени. Я ничего не могу с этим сделать. Лежа была ветреная обстановка.

На сборе не было ничего похожего на то, что сейчас в гонках. Может, по адаптации так. Мне кажется, эти горы чем-то схожи с Сочи. Это очень интересная высота, там нужно уметь работать, не всем она подходит.

Как быть? Не знаю, тренеры решат, как быть, что делать, что будет дальше. Я в этом сезоне очень спокойно отношусь к своим поражениям. Спокойно это переживу и не загоню себя в угол, у меня голова работает абсолютно по-другому. Не получилось сегодня – получится, завтра. Не завтра – значит, через неделю, через месяц и так далее», – сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ».

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