Умер Юрий Власов, олимпийский чемпион и многократный рекордсмен мира по тяжелой атлетике. Ему было 85

Теги происшествия Юрий Власов ФТАР Тяжелая атлетика

Олимпийский чемпион Рима-1960 в тяжелой атлетике Юрий Власов ушел из жизни на 86-м году жизни.

«Это трагическое событие произошло сегодня. Федерация тяжелой атлетики России выражает глубочайшие соболезнования семье.

Ирина, дочь Юрия Власова, рассказала нам о том, что для его родных смерть любимого человека стала огромным ударом, смерть была скоропостижной и неожиданной.

Сегодня утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так все случится, он год назад перенес операцию, но полностью восстановился после нее. Он ничем не болел в последнее время – ни простудными заболеваниями, ни ковидом», – рассказал генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

Власов – чемпион Олимпиады-1960 в тяжелом весе, а также серебряный призер Игр-1964 в Токио, на счету советского тяжелоатлета 4 золота чемпионатов мира и 6 побед на чемпионатах Европы. За карьеру Власов установил 31 рекорд мира.

После окончания карьеры Власов занимался литературной и политической деятельностью, в 1996-м баллотировался на президентских выборах.

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