Жозе Моуринью: «Сити» заработал современный пенальти – это когда даже за касание ногтем указывают на точку»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча 24-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3), на котором работала бригада арбитров под руководством Пола Тирни.
«Что сказать об этой игре? Свежая команда играла с утомленной, но начавшей матч очень хорошо. Мы контролировали происходящее, попали в штангу, и гол стал бы для нас зарядом, столь необходимым в случае усталости.
А потом «Сити» заработал один из этих современных пенальти, как я их называю, и мы попали в сложную ситуацию. Современный пенальти – это когда даже за касание ногтем могут указать на точку. Причем это зависит от соперника. В некоторых случаях ты касаешься игрока ногтем, носом, пальцем ноги – и судья назначает пенальти, а ВАР констатирует, что контакт был. И контакт сложно отрицать.
Я очень, очень доволен отношением игроков к делу. На поле вышли парни, которые пару дней назад отыграли два часа («шпоры» в дополнительное время уступили «Эвертону» 4:5 в Кубке Англии – прим. Sports.ru), и полностью выложились. Парни были в тяжелой ситуации, но проявили храбрость.
Команда, в которой нет единства, сдалась бы и была бы наказана за это, но я видел, как парни вроде Харри Кейна, Бена Дэвиса, Хейбьерга работали изо всех сил. Ничего дурного не могу сказать о своих ребятах, не было даже некоторых ошибок, всегда присутствующих в наших выступлениях.
Все складывалось против нас. А во втором тайме было особенно тяжело», – заявил Моуринью.