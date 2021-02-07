Жозе Моуринью: «Сити» заработал современный пенальти – это когда даже за касание ногтем указывают на точку»

Главный тренер «Тоттенхэма» подвел итоги матча 24-го тура с (0:3), на котором работала бригада арбитров под руководством Пола Тирни.

«Что сказать об этой игре? Свежая команда играла с утомленной, но начавшей матч очень хорошо. Мы контролировали происходящее, попали в штангу, и гол стал бы для нас зарядом, столь необходимым в случае усталости.

А потом «Сити» заработал один из этих современных пенальти, как я их называю, и мы попали в сложную ситуацию. Современный пенальти – это когда даже за касание ногтем могут указать на точку. Причем это зависит от соперника. В некоторых случаях ты касаешься игрока ногтем, носом, пальцем ноги – и судья назначает пенальти, а ВАР констатирует, что контакт был. И контакт сложно отрицать.

Я очень, очень доволен отношением игроков к делу. На поле вышли парни, которые пару дней назад отыграли два часа («шпоры» в дополнительное время уступили «Эвертону» 4:5 в Кубке Англии – прим. Sports.ru), и полностью выложились. Парни были в тяжелой ситуации, но проявили храбрость.

Команда, в которой нет единства, сдалась бы и была бы наказана за это, но я видел, как парни вроде , , Хейбьерга работали изо всех сил. Ничего дурного не могу сказать о своих ребятах, не было даже некоторых ошибок, всегда присутствующих в наших выступлениях.

Все складывалось против нас. А во втором тайме было особенно тяжело», – заявил Моуринью.

У «Тоттенхэма» 5 поражений в 6 последних матчах