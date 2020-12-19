Победы «Барсы», «Юве», «Ман Сити», Большунов выиграл еще одну гонку, Дзюба лучше Бензема, Неймара, Златана и другие новости утра

1. «Манчестер Сити» спокойно победил «Челси» (3:1) в 17-м туре чемпионата Англии. Лондонцы плывут, а клуб уже изучает варианты для замены Лэмпарда.

2. «Барселона» на выезде скромного переиграла «Уэску» (1:0) в 17-м туре чемпионата Испании. У Месси теперь 750 матчей за «Барсу», в Ла Лиге – 500. Два юбилея аргентинец отметил голевым пасом.

«Атлетико» в гостях дожал «Алавес» (2:1) и лидирует в таблице, опережая «Реал» на 2 очка при двух играх в запасе. У Суареса уже 11 (9+2) очков в 12 играх за клуб в Примере.

3. В КХЛ «Салават Юлаев» был сильнее «Автомобилиста» (1:0 ОТ), ЦСКА победил «Йокерит» (5:4 ОТ), «Авангард» проиграл минскому «Динамо» (4:5 ОТ) и другие результаты первых в новом году матчей лиги.

4. Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», Мальцев – 2-й, Спицов – 4-й. Диггинс победила у женщин, Карлссон – 3-я, Ступак – 5-я, Сорина – 7-я.

5. В 15-м туре чемпионата Италии «Интер» разнес «Кротоне» (6:2) благодаря хет-трику Лаутаро. «Милан» в гостях разобрался с «Беневенто» (2:0), играя 60 минут в меньшинстве, «Ювентус» прибил «Удинезе» (4:1) благодаря дублю Роналду.

«Наполи» крупно обыграл «Кальяри» (4:1), «Аталанта» сделала «Сассуоло» (5:1), Миранчук снова вышел лишь в самом конце. «Рома» была сильнее «Сампдории» (1:0), «Дженоа» отобрала очки у «Лацио» (1:1).

6. Алексей Миллер может покинуть пост главы «Газпрома» в мае 2021 года. Он руководит компанией 20 лет. «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита», а Миллер – болельщик клуба.

7. НБА. «Бруклин» уступил «Вашингтону», «Финикс» проиграл «Клипперс». Другие результаты – здесь.

8. Левандовски забил больше всех за клуб и сборную в 2020 году среди игроков топ-10 лиг. Роналду – 2-й, Месси – 8-й. Дзюба стал 14-м, он обошел Бензема, Неймара и Златана.

9. Форвард «Сан-Хосе» Кертис Габриэль поддержал ЛГБТ и Black Lives Matter, показав коньки с особым дизайном. Там радуга, разные надписи.

10. Вложения семьи Алекперовых в «Спартак» вырастут в 3 раза. Сын главы «Лукойла» вошел в совет директоров клуба.

11. «Мерседес» предлагает Хэмилтону контракт на 40 млн евро, а также бонус 10% и спорткар AMG One за титул. Солидно.

12. В 14-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» справилась с «Вольфсбургом» (2:0) на своем поле. «Бавария» дома разгромила «Майнц» (5:2), уступая в счете 0:2 к перерыву. У Левандовского 19 голов в 13 матчах Бундеслиги, а клуб из Мюнхена не проигрывает 20 матчей подряд во всех турнирах – с сентября.

13. В Единой лиге ВТБ 30 очков и 12 передач Шведа помогли «Химкам» победить «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» крупно уступил ЦСКА и другие результаты дня.

14. РУСАДА проведет расследование по факту массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки» после прибытия допинг-офицеров.

Цитаты дня:

Роман Ротенберг: «Тренерский штаб знает, как обыграть Канаду. Великий Тихонов говорил, что формула победы – работа, работа, работа и дисциплина»

Агент Гурцкая о «Зените»: «Любой помощник Семака станет чемпионом с этим составом. Все, что они проиграли в ЛЧ, проиграл тренер»

Евгения Медведева: «Лучше всего Новый год проводить дома. Не понимаю тех, кто улетает на Мальдивы, в Дубаи, на Бали»

Минеев о драке с Исмаиловым: «Я привык видеть в клетке волков, львов, тигров, а тут были шакалы и гиены»

Грег Руседски: «Джокович обойдет Федерера по количеству ТБШ, но рекорд будет у Надаля»