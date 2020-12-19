«Манчестер Сити» победил «Челси» (3:1). Забили Гюндоган, Фоден, де Брюйне и Каллум Хадсон-Одои

«Челси» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:3) в 17-м туре Премьер-лиги.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе «горожан» забили Илкай Гюндоган, Филип Фоден и Кевин де Брюйне, а хавбек «синих» Каллум Хадсон-Одои забил гол престижа.
«Манчестер Сити» на эту минуту вышел на пятое место, набрав 29 очков. Команда Пепа Гвардиолы провела на один матч меньше, чем лидирующий в таблице «Ливерпуль» (33 очка).
«Челси» выиграл лишь один из 6 последних матчей в АПЛ и опустился на 8-е место в таблице с 26 баллами.
- Дата проведения
- 3 января, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 0:1 – 18 Гюндоган, 0:2 – 21 Фоден, 0:3 – 34 де Брюйне, 1:3 – 90 Хадсон-Одои.
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Челси –
Менди, Зума, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Чилуэлл, Маунт, Ковачич (Хавертц, 77), Зиеш (Хадсон-Одои, 64), Канте (Гилмор, 64), Пулишич, Вернер.
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Манчестер Сити –
Стеффен, Рубен Диаш, Стоунз, Жоау Канселу, Зинченко, де Брюйне (Агуэро, 86), Фоден (Марез, 86), Родри, Гюндоган (Фернандиньо, 75), Стерлинг, Бернарду Силва.
- Предупреждения:
- Пулишич (45), Канте (53), Ковачич (71), Бернарду Силва (90).