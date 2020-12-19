«Манчестер Сити» победил «Челси» (3:1). Забили Гюндоган, Фоден, де Брюйне и Каллум Хадсон-Одои

крупно проиграл (0:3) в 17-м туре .

ports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе «горожан» забили Илкай Гюндоган, Филип Фоден и Кевин де Брюйне, а хавбек «синих» Каллум Хадсон-Одои забил гол престижа.

«Манчестер Сити» на эту минуту вышел на пятое место, набрав 29 очков. Команда Пепа Гвардиолы провела на один матч меньше, чем лидирующий в таблице «Ливерпуль» (33 очка).

«Челси» выиграл лишь один из 6 последних матчей в АПЛ и опустился на 8-е место в таблице с 26 баллами.

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