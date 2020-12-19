«Манчестер Сити» победил «Челси» (3:1). Забили Гюндоган, Фоден, де Брюйне и Каллум Хадсон-Одои

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Sports.ru Илкай Гюндоган Кевин де Брюйне Филип Фоден Каллум Хадсон-Одои Футбол

«Челси» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:3) в 17-м туре Премьер-лиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе «горожан» забили Илкай Гюндоган, Филип Фоден и Кевин де Брюйне, а хавбек «синих» Каллум Хадсон-Одои забил гол престижа.

«Манчестер Сити» на эту минуту вышел на пятое место, набрав 29 очков. Команда Пепа Гвардиолы провела на один матч меньше, чем лидирующий в таблице «Ливерпуль» (33 очка).

«Челси» выиграл лишь один из 6 последних матчей в АПЛ и опустился на 8-е место в таблице с 26 баллами.

Челси – Манчестер Сити 1:3 (0:3, 1:0)
Дата проведения
3 января, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 18 Гюндоган, 0:2 – 21 Фоден, 0:3 – 34 де Брюйне, 1:3 – 90 Хадсон-Одои.
ЧелсиМенди, Зума, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Чилуэлл, Маунт, Ковачич (Хавертц, 77), Зиеш (Хадсон-Одои, 64), Канте (Гилмор, 64), Пулишич, Вернер.
Манчестер СитиСтеффен, Рубен Диаш, Стоунз, Жоау Канселу, Зинченко, де Брюйне (Агуэро, 86), Фоден (Марез, 86), Родри, Гюндоган (Фернандиньо, 75), Стерлинг, Бернарду Силва.
Предупреждения:
Пулишич (45), Канте (53), Ковачич (71), Бернарду Силва (90).

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