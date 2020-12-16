Минеев о драке с Исмаиловым: «Я привык видеть в клетке волков, львов, тигров, а тут были шакалы и гиены»

Чемпион AMC Fight Nights Global в среднем весе вспомнил подробности массовой драки с участием средневеса АСА Магомеда Исмаилова.

«Помню, что, когда я Исмаилова перевел и начал душить, на меня сверху напрыгнул человек, и мы упали на пол. В этот момент меня стали оттаскивать за ноги.

Вот из этой толпы я встал, увидел, что куча мала на том же месте и осталась, и там не понимают, где кто. И про меня там даже не думают – я просто встал, посмотрел на эту историю со своими тренерами и ушел.

На следующее утро пришла полиция, попросили последовать в отделение. Но там нормальные обычные мужики работают. Все все понимают.

Подрались и подрались, все бывает в нашем виде спорта, мы не вышли за рамки стереотипов.

Какая реакция на тех, кто пытался бить меня ногами? Я привык видеть в клетке напротив себя волков, львов, тигров, а тут были шакалы и гиены. Свои вопросы я им задам», – рассказал Минеев.

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