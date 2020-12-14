Форвард «Сан-Хосе» Габриэль поддержал ЛГБТ и Black Lives Matter, показав коньки с особым дизайном

Нападающий «Сан-Хосе» Кертис Габриэль показал коньки в поддержку ЛГБТ-сообщества и движения Black Lives Matter.

На них изображен радужный флаг, а также надписи BLM, «love is love», «hope», «empathy», «change» («любовь это любовь», «надежда», «сопереживание», «изменения» – прим. Sports.ru).

Напомним, что радужный флаг является символом ЛГБТ-сообщества.

«Чем более заметными я могу сделать эти проблемы, чем больше разговоров это вызовет, тем больше будет изменений», – написал Габриэль.

Хоккеист отметил, что у него есть две пары таких коньков. Позже они будут выставлены на аукцион.

«Сан-Хосе» подписал контракт с Габриэлем на год в в ноябре. 27-летний форвард в минувшем сезоне играл в АХЛ за «Лихай Вэлли».

В НХЛ он играл за «Миннесоту» и «Нью-Джерси».