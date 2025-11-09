«Челси» выиграл 4 из 5 последних матчей в АПЛ. У команды Марески 20 очков после 11 туров

«Челси» выиграл 4 из 5 последних матчей в АПЛ.

Сегодня команда Энцо Марески разгромила «Вулверхэмптон » в 11-м туре чемпионата Англии со счетом 3:0. Ранее лондонцы обыграли «Ливерпуль» (2:1), «Ноттингем Форест» (3:0) и «Тоттенхэм» (1:0). Также на этом отрезке «синие» проиграли «Сандерленду» (1:2).

В данный момент «Челси » занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. 22 ноября команда встретится с «Бернли».