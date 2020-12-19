«Челси» изучает варианты для замены Лэмпарда (The Athletic)

Будущее Фрэнка Лэмпарда на посту тренера находится под вопросом после поражения в матче 17-го тура Премьер-лиги от (1:3).

По информации The Athletic, руководство лондонцев начало изучать варианты для замены Лэмпарда после 4 поражений в 7 последних матчах.

Отмечается, что в случае улучшения результатов 42-летний специалист, вероятно, продолжит тренировать «Челси» до конца сезона.

При этом ситуацию усугубляют напряженные отношения тренера с некоторыми игроками.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.