«Челси» изучает варианты для замены Лэмпарда (The Athletic)

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Будущее Фрэнка Лэмпарда на посту тренера «Челси» находится под вопросом после поражения в матче 17-го тура Премьер-лиги от «Манчестер Сити» (1:3).

По информации The Athletic, руководство лондонцев начало изучать варианты для замены Лэмпарда после 4 поражений в 7 последних матчах.

Отмечается, что в случае улучшения результатов 42-летний специалист, вероятно, продолжит тренировать «Челси» до конца сезона.

При этом ситуацию усугубляют напряженные отношения тренера с некоторыми игроками.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

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