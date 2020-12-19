Миранчук провел 8-й матч за «Аталанту», ни разу не сыграв с первых минут. У него 2 гола

Теги Аталанта серия А Италия Джан Пьеро Гасперини Сассуоло Алексей Миранчук Дуван Сапата Футбол

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену в матче с «Сассуоло» (5:1) в 15-м туре Серии А.

25-летний хавбек сборной России появился на поле на 84-й минуте, заменив форварда Дувана Сапату, сделавшего дубль.

Для Миранчука это 8-й матч за клуб из Бергамо. Тренер Джан Пьеро Гасперини ни разу не включил Алексея в стартовый состав.

При этом он забил 2 гола – «Мидтьюлланду» в Лиге чемпионов и «Интеру» – в Серии А.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Его статистику смотрите здесь.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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