Миранчук провел 8-й матч за «Аталанту», ни разу не сыграв с первых минут. У него 2 гола

Полузащитник вышел на замену в матче с (5:1) в 15-м туре Серии А.

25-летний хавбек сборной России появился на поле на 84-й минуте, заменив форварда , сделавшего дубль.

Для Миранчука это 8-й матч за клуб из Бергамо. Тренер Джан Пьеро Гасперини ни разу не включил Алексея в стартовый состав.

При этом он забил 2 гола – «Мидтьюлланду» в Лиге чемпионов и «Интеру» – в Серии А.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Его статистику смотрите здесь.

orts.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.