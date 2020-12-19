Миранчук провел 8-й матч за «Аталанту», ни разу не сыграв с первых минут. У него 2 гола

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену в матче с «Сассуоло» (5:1) в 15-м туре Серии А.
25-летний хавбек сборной России появился на поле на 84-й минуте, заменив форварда Дувана Сапату, сделавшего дубль.
Для Миранчука это 8-й матч за клуб из Бергамо. Тренер Джан Пьеро Гасперини ни разу не включил Алексея в стартовый состав.
При этом он забил 2 гола – «Мидтьюлланду» в Лиге чемпионов и «Интеру» – в Серии А.
Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Его статистику смотрите здесь.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.