«Тур де Ски». 3-й этап. Большунов, Мальцев, Якимушкин, Колонья пробегут гонку преследования на 15 км свободным стилем

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Сегодня на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь Мюстаире пройдет мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь Мюстаир, Швейцария

3-й этап

Мужчины

Гонка преследования

15 км, свободный стиль

Начало – 13:25 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Eurosport».

Общий зачет

После 2 гонок из 8

1. Александр Большунов (Россия) – 36.19,0

2. Артем Мальцев (Россия) – 1.00,0

3. Оскар Свенссон (Швеция) – 1.10,0

4. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.11,0

5. Иван Якимушкин (Россия) – 1.16,0

6. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.22,0

7. Морис Манифика (Франция) – 1.36,0

8. Евгений Белов (Россия) – 1.37,0

9. Денис Спицов (Россия) – 1.40,0

10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.41,0

11. Илья Семиков (Россия) – 1.51,0...

13. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.55,0...

20. Александр Терентьев (Россия) – 2.13,0...

27. Глеб Ретивых (Россия) – 2.27,0

62. Алексей Червоткин (Россия) – 4.46,0

Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»

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