«Тур де Ски». 3-й этап. Большунов, Мальцев, Якимушкин, Колонья пробегут гонку преследования на 15 км свободным стилем

Сегодня на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь Мюстаире пройдет мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем.
Лыжные гонки
Валь Мюстаир, Швейцария
3-й этап
Мужчины
Гонка преследования
15 км, свободный стиль
Начало – 13:25 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Eurosport».
Общий зачет
После 2 гонок из 8
1. Александр Большунов (Россия) – 36.19,0
2. Артем Мальцев (Россия) – 1.00,0
3. Оскар Свенссон (Швеция) – 1.10,0
4. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.11,0
5. Иван Якимушкин (Россия) – 1.16,0
6. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.22,0
7. Морис Манифика (Франция) – 1.36,0
8. Евгений Белов (Россия) – 1.37,0
9. Денис Спицов (Россия) – 1.40,0
10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.41,0
11. Илья Семиков (Россия) – 1.51,0...
13. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.55,0...
20. Александр Терентьев (Россия) – 2.13,0...
27. Глеб Ретивых (Россия) – 2.27,0
62. Алексей Червоткин (Россия) – 4.46,0