Левандовски забил 19 голов в 13 матчах Бундеслиги. Сегодня – дубль «Майнцу»

разгромила (5:2) в 14-м туре чемпионата Германии.

Два гола за мюнхенцев забил форвард .

На 76-й минуте он реализовал пенальти, на 83-й – отправил мяч в ворота после паса полузащитника Томаса Мюллера.

Сейчас на счету 32-летнего поляка 19 голов в 13 турах Бундеслиги. У Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд 10 голов в 9 играх.

Подробнее со статистикой Роберта можно ознакомиться здесь.

Левандовски забил больше всех за клуб и сборную в 2020 году среди игроков топ-10 лиг. Роналду – 2-й, Месси – 8-й