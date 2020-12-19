Левандовски забил 19 голов в 13 матчах Бундеслиги. Сегодня – дубль «Майнцу»

«Бавария» разгромила «Майнц» (5:2) в 14-м туре чемпионата Германии.
Два гола за мюнхенцев забил форвард Роберт Левандовски.
На 76-й минуте он реализовал пенальти, на 83-й – отправил мяч в ворота после паса полузащитника Томаса Мюллера.
Сейчас на счету 32-летнего поляка 19 голов в 13 турах Бундеслиги. У Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд 10 голов в 9 играх.
Подробнее со статистикой Роберта можно ознакомиться здесь.
Левандовски забил больше всех за клуб и сборную в 2020 году среди игроков топ-10 лиг. Роналду – 2-й, Месси – 8-й