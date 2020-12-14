КХЛ. «Салават Юлаев» против «Автомобилиста», ЦСКА примет «Йокерит», «Авангард» в гостях у минского «Динамо»

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Сегодня пройдут первые матчи регулярного чемпионата КХЛ в 2021 году.  

«Салават Юлаев» примет «Автомобилист», ЦСКА сыграет с «Йокеритом», «Авангард» сыграет с минским «Динамо» на выезде. 

КХЛ

Регулярный чемпионат

Салават Юлаев – Автомобилист
Дата проведения
3 января, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Витязь
Дата проведения
3 января, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Сибирь
Дата проведения
3 января, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Торпедо
Дата проведения
3 января, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Йокерит
Дата проведения
3 января, 17.00, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Авангард
Дата проведения
3 января, 17.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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