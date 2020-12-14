КХЛ. «Салават Юлаев» против «Автомобилиста», ЦСКА примет «Йокерит», «Авангард» в гостях у минского «Динамо»

Сегодня пройдут первые матчи регулярного чемпионата КХЛ в 2021 году.

примет , сыграет с «Йокеритом», сыграет с минским на выезде.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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