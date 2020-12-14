КХЛ. «Салават Юлаев» против «Автомобилиста», ЦСКА примет «Йокерит», «Авангард» в гостях у минского «Динамо»

Сегодня пройдут первые матчи регулярного чемпионата КХЛ в 2021 году.
«Салават Юлаев» примет «Автомобилист», ЦСКА сыграет с «Йокеритом», «Авангард» сыграет с минским «Динамо» на выезде.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 января, 14.30, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 3 января, 17.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 3 января, 17.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 3 января, 17.00, «Большой»
- Дата проведения
- 3 января, 17.00, «Ледовый дворец ЦСКА»
- Дата проведения
- 3 января, 17.10, «Арена-Минск»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.