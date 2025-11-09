«Монако» Головина проиграл 2 матча подряд в Лиге 1, сегодня – 1:4 «Лансу» дома с удалением в 1-м тайме. У команды 2 победы за 7 последних игр чемпионата
«Монако» проиграл 2 матча подряд в Лиге 1.
«Монако» выиграл 2 из 7 последних матчей в чемпионате Франции.
Монегаски уступили «Лансу» (1:4) в 12-м туре, играя в меньшинстве с 45-й минуте после удаления Фоларина Балогуна. Он же забил единственный гол команды в матче – с пенальти.
Это второе поражение «Монако» подряд в Лиге 1.
Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Результативными действиями российский полузащитник не отметился.
На данный момент «Монако» идет на 6-м месте в турнирной таблице с 20 очками. В следующем туре команда Себастьяна Поконьоли сыграет на выезде с «Ренном», игра пройдет 22 ноября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
