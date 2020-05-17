РУСАДА проведет расследование по факту массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки» после прибытия допинг-офицеров

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет расследование по факту массового снятия биатлонистов с после прибытия допинг-офицеров.

Допинг-офицеры прибыли на соревнования после спринтерских гонок у мужчин и женщин.

После этого со спринтерской гонки у юниорок снялись 12 спортсменок (6 из которых представляли Ханты-Мансийск), а на спринт у юниоров не вышел 21 спортсмен (в том числе – 5 человек из Тюмени).

«РУСАДА, действительно, проводило тестирование на «Ижевской винтовке».

Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся.

Целевое тестирование является частью этих процедур, но все подробности мы раскрывать не можем, во-первых, в соответствии со «Стандартом», а, во-вторых, чтобы не помешать расследованию», – сообщила директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.

30 декабря стало известно о четырехлетней дисквалификации 20-летней российской биатлонистки Виктории Коноваловой, которая выступала за Красноярск. В пробе спортсменки нашли стероид оксандролон.