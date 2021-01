У Месси 750 матчей за «Барселону», в Ла Лиге – 500. Только Хави опережает аргентинца

Нападающий «Барселоны» вышел в стартовом составе в матче против «Уэски» в 17-м туре .

Для 33-летнего аргентинца это 750-я официальная игра за каталонский клуб и 500-я в Ла Лиге.

По матчам за клуб и конкретно в Примере Месси приближается к , который с 1998 по 2015 год провел 767 игр в целом за сине-гранатовых и 505 – в чемпионате.

У Месси 644 гола за «Барселону» – он лучший бомбардир в истории клуба.

Кроме того, у Месси в Ла Лиге больше всего побед (368), голов (451), выходов на поле в стартовом составе (444) и чемпионских титулов (10) среди всех футболистов «Барсы». Он дебютировал за каталонцев в 2004 году в 17 лет.

Добавим, что Месси стал первым футболистом не из Испании, сыгравшим 500 матчей в Ла Лиге.

