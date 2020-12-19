«Интер» разгромил «Кротоне» со счетом 6:2 благодаря хет-трику Лаутаро

Теги Интер серия А Италия Sports.ru Кротоне Лаутаро Мартинес Футбол

В 15-м туре итальянской Серии А «Интер» разгромил «Кротоне» (6:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес стал автором хет-трика.

«Нерадзурри» набрали 36 очков и обошли в борьбе за лидерство «Милан». Однако у «россонери», имеющих 34 очка на счету, остается матч в запасе, сегодня они встретятся с «Беневенто».

Интер – Кротоне 6:2 (2:2, 4:0)
Дата проведения
3 января, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 12 Дзанеллато, 1:1 – 20 Мартинес, 2:1 – 31, автогол Марроне, 2:2 – 36, пенальти Големич, 3:2 – 57 Мартинес, 4:2 – 64 Лукаку, 5:2 – 78 Мартинес, 6:2 – 87 Хакими.
ИнтерХанданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони (Коларов, 81), Хакими, Барелла (Гальярдини, 70), Брозович, Видаль (Сенси, 46), Янг (Дармиан, 75), Лукаку (Перишич, 75), Мартинес.
КротонеКордац, Големич (Джиджи, 85), Марроне, Луперто (Магальян, 70), Педру Перейра, Молина (Вулич, 85), Дзанеллато, Эдуардо Энрике, Реца, Жуниор Мессиас (Рохас, 86), Ривьер (Нванкво, 62).
Предупреждения:
Реца (8), Големич (22), Луперто (52).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья