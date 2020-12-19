«Интер» разгромил «Кротоне» со счетом 6:2 благодаря хет-трику Лаутаро

В 15-м туре итальянской Серии А разгромил (6:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес стал автором хет-трика.

«Нерадзурри» набрали 36 очков и обошли в борьбе за лидерство «Милан». Однако у «россонери», имеющих 34 очка на счету, остается матч в запасе, сегодня они встретятся с «Беневенто».

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