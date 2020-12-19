«Интер» разгромил «Кротоне» со счетом 6:2 благодаря хет-трику Лаутаро

В 15-м туре итальянской Серии А «Интер» разгромил «Кротоне» (6:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес стал автором хет-трика.
«Нерадзурри» набрали 36 очков и обошли в борьбе за лидерство «Милан». Однако у «россонери», имеющих 34 очка на счету, остается матч в запасе, сегодня они встретятся с «Беневенто».
- Дата проведения
- 3 января, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 12 Дзанеллато, 1:1 – 20 Мартинес, 2:1 – 31, автогол Марроне, 2:2 – 36, пенальти Големич, 3:2 – 57 Мартинес, 4:2 – 64 Лукаку, 5:2 – 78 Мартинес, 6:2 – 87 Хакими.
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Интер –
Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони (Коларов, 81), Хакими, Барелла (Гальярдини, 70), Брозович, Видаль (Сенси, 46), Янг (Дармиан, 75), Лукаку (Перишич, 75), Мартинес.
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Кротоне –
Кордац, Големич (Джиджи, 85), Марроне, Луперто (Магальян, 70), Педру Перейра, Молина (Вулич, 85), Дзанеллато, Эдуардо Энрике, Реца, Жуниор Мессиас (Рохас, 86), Ривьер (Нванкво, 62).