Тренер «Монако» об 1:4 с «Лансом»: «Если бы Головин реализовал момент на 3-й минуте, могло сложиться иначе. Удаление тоже повлияло»
Тренер «Монако»: если бы Головин забил, матч с «Лансом» мог сложиться иначе.
Тренер «Монако» оценил поражение от «Ланса» (1:4) в Лиге 1.
«Матч мог сложиться иначе, если бы на третьей минуте Головин реализовал момент, возникший после грубой ошибки «Ланса».
Мне показалось, что они пытались использовать наши сильные и слабые стороны так же, как и мы учитывали их качества. Кто выигрывал эту силовую борьбу, тот и получал преимущество.
Удаление тоже повлияло на игру, поэтому мы пропустили несколько голов», – сказал Себастьян Поконьоли.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Монако»
