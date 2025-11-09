  • Спортс
  • Тренер «Монако» об 1:4 с «Лансом»: «Если бы Головин реализовал момент на 3-й минуте, могло сложиться иначе. Удаление тоже повлияло»
Тренер «Монако» об 1:4 с «Лансом»: «Если бы Головин реализовал момент на 3-й минуте, могло сложиться иначе. Удаление тоже повлияло»

Тренер «Монако» оценил поражение от «Ланса» (1:4) в Лиге 1.

«Матч мог сложиться иначе, если бы на третьей минуте Головин реализовал момент, возникший после грубой ошибки «Ланса».

Мне показалось, что они пытались использовать наши сильные и слабые стороны так же, как и мы учитывали их качества. Кто выигрывал эту силовую борьбу, тот и получал преимущество.

Удаление тоже повлияло на игру, поэтому мы пропустили несколько голов», – сказал Себастьян Поконьоли.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Монако»
