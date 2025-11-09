  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Акции «Ростова» передадут Саввиди 11 ноября. Клуб уволит Альбу зимой и может назначить Кержакова (Иван Карпов)
29

Акции «Ростова» передадут Саввиди 11 ноября. Клуб уволит Альбу зимой и может назначить Кержакова (Иван Карпов)

Иван Саввиди вернется в «Ростов» в ближайшее время.

Бывший президент «Ростова» Иван Саввиди снова будет руководить клубом.

По информации инсайдера Ивана Карпова, 11 ноября бизнесмену передадут акции клуба. Главный тренер желто-синих Джонатан Альба будет уволен зимой, когда за прекращение сотрудничества не придется платить неустойку. 

Возглавить команду может Александр Кержаков. Нынешний спортивный директор Алексей Рыскин сохранит свой пост как минимум до зимы.

Напомним, 15 октября Арташес Арутюнянц объявил об уходе с поста президента «Ростова». Клуб занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков после 15 туров. 

Саввиди получит 49% акций «Ростова» от Арутюнянца и 25,99% от Ростовской области. Президентом клуба станет 66-летний предприниматель или его представитель (Иван Карпов)

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?5562 голоса
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoРостов
logoИван Саввиди
logoДжонатан Альба
logoАлександр Кержаков
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Рыскин
отставки
Иван Карпов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Аллегри о 2:2 с «Пармой»: «Милан» выбросил два очка. На 2-й тайм мы вышли сонными – нельзя давать сопернику отыграться при счете 2:0»
3 минуты назад
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом» в решающем матче
26 минут назад
«Челси» разнес «Вулверхэмптон» – 3:0! Гюсто, Жоао Педро и Нету забили, у Гарначо 2 ассиста
41 минуту назад
Чемпионат Англии. «Челси» разгромил «Вулвс», «Арсенал» сыграл вничью с «Сандерлендом», «МЮ» – с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» встретится с «Ливерпулем» в воскресенье
42 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» победил «Леванте», «Эспаньол» уступил «Вильярреалу», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
43 минуты назад
«Милан» с 2:0 упустил победу над «Пармой» – 2:2. Забили Салемакерс, Леау, Бернабе, Дель Прато, у Бричги 2 ассиста
54 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» сыграл вничью с «Пармой», «Ювентус» – с «Торино», «Комо» не победил «Кальяри»
55 минут назад
Альварес о том, что его не номинировали на «Золотой мяч»: «Я не переживаю. Мне не нужна похвала, чтобы быть счастливым. Достаточно играть в футбол»
сегодня, 21:14
Артета о 2:2 с «Сандерлендом»: «Тяжелое испытание. Мне нравится, как отреагировал «Арсенал», отыгравшись и выйдя вперед. Жаль, что пропустили в концовке, но такова эта лига»
сегодня, 20:49
Роналду после гола и 3:1 с «Неомом»: «Работаем над воплощением нашей мечты!»
сегодня, 20:00
Ко всем новостям
Последние новости
Фати не реализовал пенальти в игре с «Лансом» и пробил мимо ворот при добивании. Арендованный у «Барсы» вингер «Монако» не забивает 6 матчей подряд
15 минут назадФото
Пономарев о Карпине в «Динамо»: «Если случились недоразумения с игроками, возникли группировки в команде, тренера надо менять. Если все нормально, трогать его нельзя ни в коем случае»
28 минут назад
«Монако» Головина проиграл 2 матча подряд в Лиге 1, сегодня – 1:4 «Лансу» дома с удалением в 1-м тайме. У команды 2 победы за 7 последних игр чемпионата
29 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина пропустил 4 гола от «Ланса», «Марсель» разгромил «Брест»
35 минут назад
«Челси» выиграл 4 из 5 последних матчей в АПЛ. У команды Марески 20 очков после 11 туров
40 минут назад
Мостовой об игре «Спартака» и «Ахмата»: «Есть подоплека, Черчесов, интрижка. Красно-белые вынесли «Локо» и должны быть наверху с таким составом»
45 минут назад
Защитник «Крыльев» Костанца: «В Москве крутится больше денег, чем в других регионах России. Может, буду жить там, когда закончу карьеру»
52 минуты назад
«Милан» не проигрывает 11 матчей – 7 побед, 4 ничьих. Дальше – игра с «Интером»
54 минуты назад
Гюсто забил 1-й гол на взрослом уровне – «Вулвс». У Гарначо дебютные ассисты за «Челси», было 2 гола до этого
сегодня, 21:34
Альба об 1:0 с «Сочи»: «Ростову» надо больше забивать, и тогда будет полегче. Во 2-м тайме были проблемы, но ребята показали результат»
сегодня, 21:20