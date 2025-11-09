Акции «Ростова» передадут Саввиди 11 ноября. Клуб уволит Альбу зимой и может назначить Кержакова (Иван Карпов)
Иван Саввиди вернется в «Ростов» в ближайшее время.
Бывший президент «Ростова» Иван Саввиди снова будет руководить клубом.
По информации инсайдера Ивана Карпова, 11 ноября бизнесмену передадут акции клуба. Главный тренер желто-синих Джонатан Альба будет уволен зимой, когда за прекращение сотрудничества не придется платить неустойку.
Возглавить команду может Александр Кержаков. Нынешний спортивный директор Алексей Рыскин сохранит свой пост как минимум до зимы.
Напомним, 15 октября Арташес Арутюнянц объявил об уходе с поста президента «Ростова». Клуб занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков после 15 туров.
Саввиди получит 49% акций «Ростова» от Арутюнянца и 25,99% от Ростовской области. Президентом клуба станет 66-летний предприниматель или его представитель (Иван Карпов)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
