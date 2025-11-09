Акции «Ростова» передадут Саввиди 11 ноября. Клуб уволит Альбу зимой и может назначить Кержакова (Иван Карпов)

Иван Саввиди вернется в «Ростов» в ближайшее время.

Бывший президент «Ростова» Иван Саввиди снова будет руководить клубом.

По информации инсайдера Ивана Карпова, 11 ноября бизнесмену передадут акции клуба. Главный тренер желто-синих Джонатан Альба будет уволен зимой, когда за прекращение сотрудничества не придется платить неустойку.

Возглавить команду может Александр Кержаков . Нынешний спортивный директор Алексей Рыскин сохранит свой пост как минимум до зимы.

Напомним, 15 октября Арташес Арутюнянц объявил об уходе с поста президента «Ростова». Клуб занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 18 очков после 15 туров.

Саввиди получит 49% акций «Ростова» от Арутюнянца и 25,99% от Ростовской области. Президентом клуба станет 66-летний предприниматель или его представитель (Иван Карпов)