  • Аршавин о дебютном вызове Бориско в сборную: «Заслуженно. «Балтика» меньше всех пропускает. Он еще на предыдущий сбор должен был попасть»
2

Аршавин о дебютном вызове Бориско в сборную: «Заслуженно. «Балтика» меньше всех пропускает. Он еще на предыдущий сбор должен был попасть»

Андрей Аршавин: Бориско заслужил вызов в сборную России.

Андрей Аршавин оценил дебютный вызов вратаря «Балтики» Максима Бориско в сборную России на ноябрьские матчи с Перу и Чили.

«Балтика» пропускает мало из‑за стиля игры, плюс они здорово выступают. Команда меньше всех пропускает. Поэтому ее вратаря заслуженно вызвали. 

Он еще на предыдущий сбор должен был попасть, но по каким‑то причинам пал выбор на других», – сказал бывший футболист сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoМаксим Бориско
logoБалтика
logoСборная России по футболу
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
