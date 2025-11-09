Аллегри о 2:2 с «Пармой»: «Милан» выбросил два очка. На 2-й тайм мы вышли сонными – нельзя давать сопернику отыграться при счете 2:0»

Массимилиано Аллегри: «Милан» выбросил два очка в матче с «Пармой».

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри высказался о ничьей с «Пармой» в 11-м туре Серии А (2:2).

«Мы выбросили два очка. После их первого гола мы могли сыграть лучше. Тем не менее во втором тайме мы вышли на поле сонными. Мы не использовали свои моменты, но если вы ведете в счете 2:0 на 46-й минуте, вы не должны позволять сопернику отыграться.

Это вопрос психологии. Они делали много передач в штрафную при счете 2:1, а мы должны были действовать лучше.

Леау и Пулишич вместе? Они хорошо играли [вместе] этим летом. Нам нужно, чтобы Рабьо и все остальные восстановились. Мы были немного ленивы, сегодня важно было набрать три очка. В матчах с «Пизой», «Кремонезе » и «Пармой» мы потеряли семь очков.

Команда не была сплоченной, мы застряли в штрафной. В определенные моменты, если ты не можешь играть, ты должен продолжать бороться и стараться вернуться в игру.

Позиция Леау? В концовке он даже играл на позиции центрфорварда, но он может играть и в схеме с двумя нападающими. Мы могли бы лучше распоряжаться мячом, спокойнее», – сказал Аллегри.