Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом» в решающем матче
«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Нэшвиллом» в решающем матче.
В ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси примет «Нэшвилл» в третьем матче серии первого раунда Кубка МЛС (1-1).
Первый матч выиграл «Интер Майами» (3:1), второй – «Нэшвилл» (2:1).
Кубок МЛС
Первый раунд
Третий матч
МЛС. Кубок МЛС - 1-й Раунд
9 ноября 01:00, Chase Stadium
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Счет в серии до двух побед: 1-1
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
