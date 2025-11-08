Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом» в решающем матче

«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Нэшвиллом» в решающем матче.

В ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси примет «Нэшвилл» в третьем матче серии первого раунда Кубка МЛС (1-1).

Первый матч выиграл «Интер Майами » (3:1), второй – «Нэшвилл » (2:1).

Кубок МЛС

Первый раунд

Третий матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Счет в серии до двух побед: 1-1

