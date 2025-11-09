  • Спортс
0

«Дзюба — легенда российского футбола. Его слова все слушают и выполняют». Бокоев о форварде «Акрона»

Марат Бокоев: Дзюба — легенда российского футбола.

Марат Бокоев назвал форварда «Акрона» Артема Дзюбу легендой российского футбола.

— После ничьей с «Зенитом», с которой началась беспроигрышная серия, «Акрон» выложил видео пламенной речи Дзюбы перед той игрой, где он спрашивал, куда пропали дружба и единство в команде, призвал, чтобы с этой игры все подставляли друг другу плечо. То его выступление повлияло на сегодняшние успехи?

— Речь Дзюбы также повлияла на нас, на всех ребят, на всю команду. Дзюба — легенда российского футбола. Поэтому его слова все слушают и выполняют.

— Дзюба из-за травмы пропустил два последних матча. В чем разница для «Акрона» в игре с ним и без него?

— Все знают, что Артем силен в верховых единоборствах. И в последних двух матчах с «Ростовом» (1:0) и «Динамо» (2:1), в которых он не принял участия, мы стали меньше делать верховых забросов. В сегодняшнем матче, к примеру, я их почти не помню у чужих ворот. Плюс Дзюба на стандартах нам помогает и у чужих ворот, и у своих, – сказал защитник «Акрона».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия&raquo;
logoАртем Дзюба
logoМарат Бокоев
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
