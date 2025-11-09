Пономарев о Карпине в «Динамо»: «Если случились недоразумения с игроками, возникли группировки в команде, тренера надо менять. Если все нормально, трогать его нельзя ни в коем случае»
Владимир Пономарев: «Динамо» нельзя увольнять Карпина, если нет конфликтов.
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что «Динамо» не должно увольнять Валерия Карпина, если у него нет конфликтов с игроками.
В 15-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили «Акрону» со счетом 1:2.
«Если у него какие-то конфликты есть в коллективе, то это другое дело. Если у него нет беспорядка с коллективом – значит, нужно продолжать работать.
Если уже случились какие-то недоразумения с футболистами, уже возникли группировки в команде, то все, надо тренера менять. Если все нормально, трогать Карпина нельзя ни в коем случае. Пусть ставит свою игру», – сказал Пономарев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Газета.ru»
