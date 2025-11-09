«Пока «Динамо» не приобретет топовых защитников — бороться за медали тяжело». Семшов о бело-голубых

Игорь Семшов: «Динамо» нужно приобрести топовых защитников.

Игорь Семшов считает, что «Динамо » должно подписать топовых защитников.

«Пока «Динамо» не приобретет топовых защитников — бороться за медали тяжело. Впереди, даже при такой сумбурности, у них было 3–4 моментика [в матче с «Акроном» – 1:2]. Но сейчас любого защитника поставь — он будет допускать ошибки. Топовый футболист должен нивелировать неточности.

Тяжело отнести защитников к большим мастерам, если они ошибаются из раза в раз: дают себя обыгрывать, не подстраховывают, не могут определить, кто первый на мяче», — сказал экс-игрок сборной России.