У Суареса 10 (8+2) очков в 12 играх за «Атлетико» в Ла Лиге

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«Атлетико» обыгрывает «Алавес» (1:0, перерыв) в 17-м туре Ла Лиги.

На 41-й минуте счет открыл полузащитник Маркос Льоренте, воспользовавшись передачей форварда Луиса Суареса.

Для уругвайского нападающего это 10-е результативное действие за 12 матчей в чемпионате Испании в составе «Атлетико». Ранее он забил 8 голов и сделал один голевой пас.

Подробнее со статистикой Суареса, ушедшего из «Барселоны» в летнее трансферное окно, можно ознакомиться здесь.

Суарес забил 8 голов в 11 первых матчах за «Атлетико» в Ла Лиге, повторив рекорд Фалькао

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