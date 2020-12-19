У Суареса 10 (8+2) очков в 12 играх за «Атлетико» в Ла Лиге

«Атлетико» обыгрывает «Алавес» (1:0, перерыв) в 17-м туре Ла Лиги.
На 41-й минуте счет открыл полузащитник Маркос Льоренте, воспользовавшись передачей форварда Луиса Суареса.
Для уругвайского нападающего это 10-е результативное действие за 12 матчей в чемпионате Испании в составе «Атлетико». Ранее он забил 8 голов и сделал один голевой пас.
Подробнее со статистикой Суареса, ушедшего из «Барселоны» в летнее трансферное окно, можно ознакомиться здесь.
Суарес забил 8 голов в 11 первых матчах за «Атлетико» в Ла Лиге, повторив рекорд Фалькао