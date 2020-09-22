Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» – «Химки», «Нижний Новгород» сыграет с ЦСКА и другие матчи

В воскресенье, 3 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят четыре матча.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» примет подмосковные «Химки». «Нижний Новгород» дома сыграет с московским ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 января, 14.00, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 3 января, 14.30, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 3 января, 16.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 3 января, 18.00, «Баскет-холл»
Положение команд: Зенит – 9-1, Нижний Новгород – 6-1, ЦСКА – 8-2, Локомотив-Кубань – 8-3, Автодор – 5-3, УНИКС – 5-4, Зелена-Гура – 6-6, Химки – 4-5, Парма – 4-6, Астана – 3-7, Калев – 1-6, Цмоки-Минск – 1-8, Енисей – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.