Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» – «Химки», «Нижний Новгород» сыграет с ЦСКА и другие матчи

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В воскресенье, 3 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят четыре матча.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» примет подмосковные «Химки». «Нижний Новгород» дома сыграет с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – Зенит 67:85 (17:16, 17:29, 20:25, 13:15)
Дата проведения
3 января, 14.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – Химки 88:97 (4 четверть)
Дата проведения
3 января, 14.30, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Нижний Новгород – ЦСКА 9:11 (1 четверть)
Дата проведения
3 января, 16.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

УНИКС – Автодор
Дата проведения
3 января, 18.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: Зенит – 9-1, Нижний Новгород – 6-1, ЦСКА – 8-2, Локомотив-Кубань – 8-3, Автодор – 5-3, УНИКС – 5-4, Зелена-Гура – 6-6, Химки – 4-5, Парма – 4-6, Астана – 3-7, Калев – 1-6, Цмоки-Минск – 1-8, Енисей – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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