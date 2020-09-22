Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» – «Химки», «Нижний Новгород» сыграет с ЦСКА и другие матчи

В воскресенье, 3 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят четыре матча.

Краснодарский примет подмосковные «Химки». «Нижний Новгород» дома сыграет с московским .

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 9-1, Нижний Новгород – 6-1, ЦСКА – 8-2, Локомотив-Кубань – 8-3, Автодор – 5-3, УНИКС – 5-4, Зелена-Гура – 6-6, – 4-5, Парма – 4-6, Астана – 3-7, Калев – 1-6, Цмоки-Минск – 1-8, Енисей – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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