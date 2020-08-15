Миллер может покинуть пост главы «Газпрома» в мае 2021 года. Он руководит компанией 20 лет

может покинуть пост председателя правления «Газпрома».

По информации «Коммерсантъ», 58-летний Миллер может покинуть должность, на которой он находится последние 20 лет, после того, как будет достроен «Северный поток-2».

Срок пятилетнего контракта Миллера с «Газпромом» истекает в мае 2021 года и, как ожидается, соглашение не будет продлено.

Одной из причин для появления слухов о возможном уходе Миллера из «Газпрома» стало падение финансовых показателей компании: убыток по Международным стандартам финансовой отчетности в период с января по сентябрь составил 202 млрд рублей против прибыли в 1,1 трлн рублей годом ранее.

При этом отмечается, что на данный момент уход Миллера из компании не выглядит неизбежным.

– генеральный спонсор , а Миллер является болельщиком команды. Заместитель Миллера Сергей Хомяков и член правления «Газпрома» Елена Михайлова входят в совет директоров сине-бело-голубых.