  Юлманд о 6:0 с «Хайденхаймом»: «Быстрый гол очень помог «Байеру». Мы поддерживали высокий темп на протяжении всей игры»
Юлманд о 6:0 с «Хайденхаймом»: «Быстрый гол очень помог «Байеру». Мы поддерживали высокий темп на протяжении всей игры»

Каспер Юлманд: «Быстрый гол помог «Байеру» в матче с «Хайденхаймом».

Каспер Юлманд оценил победу «Байера» над «Хайденхаймом» (6:0) в Бундеслиге.

«Быстрый гол, очевидно, очень помог, и с того момента мы продолжали давить и поддерживали высокий темп на протяжении всей игры.

Думаю, мы еще можем немного прибавить, но, конечно, сегодня мы очень рады», – сказал тренер «Байера».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
