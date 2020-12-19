«Бавария» не проигрывает 20 матчей подряд во всех турнирах – с сентября

В 14-м туре немецкой Бундеслиги дома победила (5:2).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Клуб из Мюнхена проиграл первый тайм со счетом 0:2, однако после перерыва забили , и , а оформил дубль.

«Бавария», уступавшая в последний раз еще в конце сентября, довела серию без поражений до 20 матчей во всех турнирах – 16 побед и 4 ничьих.

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