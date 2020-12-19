«Бавария» не проигрывает 20 матчей подряд во всех турнирах – с сентября

В 14-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» дома победила «Майнц» (5:2).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Клуб из Мюнхена проиграл первый тайм со счетом 0:2, однако после перерыва забили Йозуа Киммих, Лерой Сане и Никлас Зюле, а Роберт Левандовски оформил дубль.
«Бавария», уступавшая в последний раз еще в конце сентября, довела серию без поражений до 20 матчей во всех турнирах – 16 побед и 4 ничьих.
- Дата проведения
- 3 января, 20.00, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 32 Буркардт, 0:2 – 44 Хак, 1:2 – 50 Киммих, 2:2 – 55 Сане, 3:2 – 70 Зюле, 4:2 – 76, пенальти Левандовски, 5:2 – 83 Левандовски.
-
Бавария –
Нойер, Павар (Горетцка, 46), Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Дэвис, Толиссо (Дуглас Коста, 88), Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 88), Левандовски, Гнабри (Мусиала, 76), Сане.
-
Майнц –
Дамен, Бросински (Штегер, 80), Хак, Сен-Жюст, Мвене (Папела, 89), Баррейро, Латца, Боэтиюс (Онисиво, 71), Фернандеш, Квайсон (Салаи, 89), Буркардт (Матета, 80).