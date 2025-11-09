  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фати не реализовал пенальти в игре с «Лансом» и пробил мимо ворот при добивании. Арендованный у «Барсы» вингер «Монако» не забивает 6 матчей подряд
Фото
1

Фати не реализовал пенальти в игре с «Лансом» и пробил мимо ворот при добивании. Арендованный у «Барсы» вингер «Монако» не забивает 6 матчей подряд

Ансу Фати не реализовал пенальти в матче с «Лансом».

Вингер «Монако» Ансу Фати не реализовал пенальти в матче с «Лансом» в 12-м туре Лиги 1 (1:4). 

На 91-й минуте встречи главный арбитр Бастьен Дешепи назначил 11-метровый в пользу монегасков за игру Андрии Булатовича рукой в штрафной площади. 

Фати пробил с точки низом в левый от себя угол, но вратарь Робен Риссер отразил этот удар. Испанец сыграл на добивании, но пробил мимо ворот. 

Ансу перешел в «Монако» из «Барселоны» на правах аренды в июле этого года. В первых 5 матчах он забил 6 голов, а в 6 последних матчах – не забил ни одного. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?5562 голоса
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoАнсу Фати
logoМонако
logoБарселона
logoЛа Лига
logoлига 1 Франция
logoЛанс
logoАндрия Булатович
logoРобен Риссер
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Аллегри о 2:2 с «Пармой»: «Милан» выбросил два очка. На 2-й тайм мы вышли сонными – нельзя давать сопернику отыграться при счете 2:0»
4 минуты назад
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом» в решающем матче
27 минут назад
«Челси» разнес «Вулверхэмптон» – 3:0! Гюсто, Жоао Педро и Нету забили, у Гарначо 2 ассиста
42 минуты назад
Чемпионат Англии. «Челси» разгромил «Вулвс», «Арсенал» сыграл вничью с «Сандерлендом», «МЮ» – с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» встретится с «Ливерпулем» в воскресенье
43 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» победил «Леванте», «Эспаньол» уступил «Вильярреалу», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
44 минуты назад
«Милан» с 2:0 упустил победу над «Пармой» – 2:2. Забили Салемакерс, Леау, Бернабе, Дель Прато, у Бричги 2 ассиста
55 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» сыграл вничью с «Пармой», «Ювентус» – с «Торино», «Комо» не победил «Кальяри»
56 минут назад
Акции «Ростова» передадут Саввиди 11 ноября. Клуб уволит Альбу зимой и может назначить Кержакова (Иван Карпов)
сегодня, 21:26
Альварес о том, что его не номинировали на «Золотой мяч»: «Я не переживаю. Мне не нужна похвала, чтобы быть счастливым. Достаточно играть в футбол»
сегодня, 21:14
Артета о 2:2 с «Сандерлендом»: «Тяжелое испытание. Мне нравится, как отреагировал «Арсенал», отыгравшись и выйдя вперед. Жаль, что пропустили в концовке, но такова эта лига»
сегодня, 20:49
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о Карпине в «Динамо»: «Если случились недоразумения с игроками, возникли группировки в команде, тренера надо менять. Если все нормально, трогать его нельзя ни в коем случае»
29 минут назад
«Монако» Головина проиграл 2 матча подряд в Лиге 1, сегодня – 1:4 «Лансу» дома с удалением в 1-м тайме. У команды 2 победы за 7 последних игр чемпионата
30 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина пропустил 4 гола от «Ланса», «Марсель» разгромил «Брест»
36 минут назад
«Челси» выиграл 4 из 5 последних матчей в АПЛ. У команды Марески 20 очков после 11 туров
41 минуту назад
Мостовой об игре «Спартака» и «Ахмата»: «Есть подоплека, Черчесов, интрижка. Красно-белые вынесли «Локо» и должны быть наверху с таким составом»
46 минут назад
Защитник «Крыльев» Костанца: «В Москве крутится больше денег, чем в других регионах России. Может, буду жить там, когда закончу карьеру»
53 минуты назад
«Милан» не проигрывает 11 матчей – 7 побед, 4 ничьих. Дальше – игра с «Интером»
55 минут назад
Гюсто забил 1-й гол на взрослом уровне – «Вулвс». У Гарначо дебютные ассисты за «Челси», было 2 гола до этого
сегодня, 21:34
Альба об 1:0 с «Сочи»: «Ростову» надо больше забивать, и тогда будет полегче. Во 2-м тайме были проблемы, но ребята показали результат»
сегодня, 21:20
Непомнящий про Батракова в «Монако»: «Я бы на его месте не спешил. Алексей не будет развиваться, если его приглашают не в роли основного игрока»
сегодня, 21:13