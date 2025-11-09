Фати не реализовал пенальти в игре с «Лансом» и пробил мимо ворот при добивании. Арендованный у «Барсы» вингер «Монако» не забивает 6 матчей подряд

Ансу Фати не реализовал пенальти в матче с «Лансом».

Вингер «Монако» Ансу Фати не реализовал пенальти в матче с «Лансом » в 12-м туре Лиги 1 (1:4).

На 91-й минуте встречи главный арбитр Бастьен Дешепи назначил 11-метровый в пользу монегасков за игру Андрии Булатовича рукой в штрафной площади.

Фати пробил с точки низом в левый от себя угол, но вратарь Робен Риссер отразил этот удар. Испанец сыграл на добивании, но пробил мимо ворот.

Ансу перешел в «Монако » из «Барселоны» на правах аренды в июле этого года. В первых 5 матчах он забил 6 голов, а в 6 последних матчах – не забил ни одного. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь .

Изображение: кадр из трансляции Viaplay