Фати не реализовал пенальти в игре с «Лансом» и пробил мимо ворот при добивании. Арендованный у «Барсы» вингер «Монако» не забивает 6 матчей подряд
Ансу Фати не реализовал пенальти в матче с «Лансом».
Вингер «Монако» Ансу Фати не реализовал пенальти в матче с «Лансом» в 12-м туре Лиги 1 (1:4).
На 91-й минуте встречи главный арбитр Бастьен Дешепи назначил 11-метровый в пользу монегасков за игру Андрии Булатовича рукой в штрафной площади.
Фати пробил с точки низом в левый от себя угол, но вратарь Робен Риссер отразил этот удар. Испанец сыграл на добивании, но пробил мимо ворот.
Ансу перешел в «Монако» из «Барселоны» на правах аренды в июле этого года. В первых 5 матчах он забил 6 голов, а в 6 последних матчах – не забил ни одного. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
