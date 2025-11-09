  • Спортс
2

Мареска о 3:0 с «Вулверхэмптоном»: «Челси» играл хорошо, Гарначо был очень хорош. Мы убеждены, что движемся в правильном направлении»

Энцо Мареска оценил победу «Челси» над «Вулверхэмптоном».

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Вулверхэмптоном» в 11-м туре АПЛ (3:0).

«Мы играли хорошо. Я думаю, единственная разница между первым и вторым таймами заключается в том, что во втором тайме мы забили голы, которые не забили в первом».

Об Алехандро Гарначо

«Он был очень хорош. Не только при игре с мячом, но и без него, особенно когда он прессинговал – это нам и нужно от наших вингеров.

Гарначо играет хорошо, Педру Нету играет хорошо, Эстевао играет хорошо. Нам нужно, чтобы все они играли хорошо».

О ротации

«Это часть моей работы, это часть игры. В конце концов, это бизнес, в котором, когда ты не выигрываешь, возникают проблемы, но когда выигрываешь, все становится хорошо».

Про гол Мало Гюсто

«Наконец-то... В прошлом сезоне [Марк] Кукурелья забивал разные голы, играя атакующего крайнего защитника. Гюсто много раз был близок к этому, но в итоге забил тот гол, который нам был нужен, чтобы повести в счете».

О прогрессе в этом сезоне

«Стало больше шума извне. Мы убеждены, что как клуб, как команда мы движемся в правильном направлении. В то же время мы можем многое делать лучше», – сказал Мареска.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
logoЧелси
logoВулверхэмптон
logoЭстевао
logoАлехандро Гарначо
logoМало Гюсто
logoПедру Нету
logoМарк Кукурелья
