Россия победила США на МЧМ, Тедеско останется до мая, победа Коляды, 100 часов работ для Широкова, «Авангард» зовет Ковальчука и другие новости утра

1. Молодежная сборная России начала МЧМ-2021 в Эдмонтоне с победы, обыграв сборную США (5:3). Лучшим игроком матча в составе россиян стал Василий Пономарев, отметившийся дублем. Выиграть у американцев на турнире получилось впервые с 2016 года.

2. Доменико Тедеско продолжит работать в «Спартаке» до мая 2021 года. Клуб официально объявил об этом.

3. Михаил Коляда выиграл чемпионат России по фигурному катанию, Игнатов – 2-й, Кондратюк – 3-й.

Анна Щербакова выиграла короткую программу, Валиева – 2-я, Трусова – 4-я, Туктамышева – 5-я. Кстати, Евгений Плющенко показал большой палец вниз, увидев оценки Трусовой.

Степанова и Букин победили в танцах на льду, Загорски и Гурейро – 2-е, Скопцова и Алешин – 3-и.

4. Бывший полузащитник сборной России Роман Широков, избивший судью во время матча любительских команд, приговорен к 100 часам обязательных работ. Он возместит арбитру 100 тысяч за моральный вред.

Кроме того, Широков выставит на аукцион бутсы, в которых он избил судью. Деньги направят детям из неблагополучных семей.

5. Форвард Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» на 20 млн рублей до конца сезона, утверждает «Спорт-Экспресс».

6. Появилась информация, что Роман Асхабадзе – основной кандидат «Локомотива» на пост исполнительного директора. Позже ее опровергли (хотя пока и неофициально).

7. В шорт-лист «Спартака» входит бывший тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес, утверждает инсайдер Николо Скира.

8. «Зенит» оштрафован на 410 тысяч рублей, «Спартак» – на 100 тысяч после беспорядков на матче, на который не должны были пускать болельщиков.

9. Нападающего «Далласа» Александра Радулова обманули на 1,5 млрд рублей. Он 5 лет переводил зарплату российскому банку, у которого отозвали лицензию.

10. Форварда «Зенита» Артема Дзюбы нет в сборной РПЛ первой части сезона от Opta. Мурило, Ларссон, Азмун и Влашич – в составе.

А вот еще интересный рейтинг от Sky Sports: трансфер Роналду в «МЮ» – лучший в истории АПЛ, Анри в «Арсенал» – 2-й .

11. НБА. Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» разгромить «Даллас», «Бруклин» уверенно обыграл «Бостон» и другие результаты.

12. КХЛ. «Локомотив» в единственном матче дня выиграл у «Сочи» – 6:3. У «Локо» 6 побед в 8 последних играх, он идет 3-м на Западе.

13. В Москве в ходе реконструкции полностью снесли здание спорткомплекса «Олимпийский».

14. Джастин Азеведо и «Ак Барс» расторгли контракт. Форвард провел в клубе 6,5 сезона.

15. «Сочи» хочет арендовать Кокорина и Мостового зимой.

16. Состояние владельца «Челси» Романа Абрамовича выросло на 1,33 млрд долларов за 2020 год, отмечает Forbes.

Цитаты дня.

Министр спорта РФ о лимите: «Если в клубе играет 5-7 легионеров, как формировать сборную? Надо создать систему воспитания игроков»

Аршавин о запрете госфинансирования клубов: «Провал уровня футбола произойдет сразу»

Геннадий Орлов: «Ясно, что биатлонисты перестали принимать допинг – и вот 39 гонок без медалей»

Адвокат Широкова: «Наш суд гуманный и вменяемый. Данченков будет жить с позором, мы разорвали их в хлам»

Евгений Плющенко: «Лучший прокат Трусовой в сезоне, только из платья выпрыгнуть осталось. Судят так? Хорошо, работаем дальше»

«Защитник, выпускник «Спартака», ЦСКА, сука, не умеет аут бросить! Понимаете масштаб катастрофы?» Калиниченко о подготовке игроков в России