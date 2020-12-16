Бенитес входит в шорт-лист «Спартака» (Николо Скира)

«Спартак» продолжает поиски тренера на замену Доменико Тедеско, решившему не продлевать контракт с клубом.
В шорт-лист красно-белых входит бывший тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес, утверждает инсайдер Николо Скира.
Кроме того, «Спартак» рассматривает экс-тренера «Монако» Леонарду Жардима. Московский клуб был заинтересован в услугах Роберто Де Дзерби из «Сассуоло», но итальянец отклонил предложение.
«Спартак» объявил, что Тедеско доработает в клубе до истечения срока контракта летом 2021 года.
Бенитес сейчас работает в китайском «Далянь Про».