Бенитес входит в шорт-лист «Спартака» (Николо Скира)

продолжает поиски тренера на замену , решившему не продлевать контракт с клубом.

В шорт-лист красно-белых входит бывший тренер «Ливерпуля» и «Реала» , утверждает инсайдер Николо Скира.

Кроме того, «Спартак» рассматривает экс-тренера «Монако» Леонарду Жардима. Московский клуб был заинтересован в услугах Роберто Де Дзерби из «Сассуоло», но итальянец отклонил предложение.

«Спартак» объявил, что Тедеско доработает в клубе до истечения срока контракта летом 2021 года.

Бенитес сейчас работает в китайском .