Бенитес входит в шорт-лист «Спартака» (Николо Скира)

Теги Спартак Рафаэль Бенитес премьер-лига Россия Далянь Про Доменико Тедеско Футбол

«Спартак» продолжает поиски тренера на замену Доменико Тедеско, решившему не продлевать контракт с клубом.

В шорт-лист красно-белых входит бывший тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес, утверждает инсайдер Николо Скира.

Кроме того, «Спартак» рассматривает экс-тренера «Монако» Леонарду Жардима. Московский клуб был заинтересован в услугах Роберто Де Дзерби из «Сассуоло», но итальянец отклонил предложение.

«Спартак» объявил, что Тедеско доработает в клубе до истечения срока контракта летом 2021 года.

Бенитес сейчас работает в китайском «Далянь Про».

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