Трансфер Роналду в «МЮ» – лучший в истории АПЛ, Анри в «Арсенал» – 2-й (Sky Sports)

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Телеканал Sky Sports составил рейтинг лучших трансферов в истории АПЛ.

Лучшим переходом был признан трансфер Криштиану Роналду из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году за 12 млн фунтов. За шесть сезонов в составе манкунианцев португалец выиграл три титула Премьер-лиги и Лигу чемпионов.

В топ-3 попали переход Тьерри Анри в «Арсенал» из «Ювентуса» в 1999-м и трансфер Эрика Кантона из «Лидса» в «МЮ» в 1992-м.

Топ-10 лучших трансферов в истории АПЛ (с момента основания лиги в 1992 году):

1. Криштиану Роналду из «Спортинга» в «МЮ» в 2003 году

2. Тьерри Анри из «Ювентуса» в «Арсенал» в 1999-м

3. Эрик Кантона из «Лидса» в «МЮ» в 1992-м

4. Фрэнк Лэмпард из «Вест Хэма» в «Челси» в 2001-м

5. Рой Кин из «Ноттингем Форест» в «МЮ» в 1993-м

6. Дидье Дрогба из «Марселя» в «Челси» в 2004-м

7. Сол Кэмпбелл из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001-м

8. Уэйн Руни из «Эвертона» в «МЮ» в 2004-м

9. Венсан Компани из «Гамбурга» в «Манчестер Сити» в 2008-м

10. Алан Ширер из «Блэкберна» в «Ньюкасл» в 1996-м.

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