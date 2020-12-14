Аршавин о запрете госфинансирования клубов: «Провал уровня футбола произойдет сразу»

Директор департамента «Зенита» по развитию молодежного футбола высказался на тему государственного финансирования российских клубов.

– Может, запретить или ограничить госфинансирование клубам и эти деньги направить детским тренерам – на их обучение, зарплаты?

– Может быть, и так. Но ты понимаешь, какой сразу провал уровня футбола произойдет?

– Ты имеешь в виду РПЛ?

– Да.

– А куда ниже проваливаться?

– Ну, будет еще ниже.

– Я не уверен.

– А я уверен. Потому что ниже некуда? Мы думали, мы на дне, но снизу постучались, да (смеется)?

– Бюджет у «Зенита», «Локомотива» – десятки миллионов евро. Было бы 30-40 млн – такая же Лига чемпионов была бы.

– Нет, просто они могли бы и не выходить. Россия была бы не шестой в рейтинге [УЕФА], а десятой.

Ты говоришь о правильном перераспределении государственных ресурсов. Отчасти – да. Футбол – это отражение всего того, что происходит в стране. Вот и все. Только в концентрированной форме. В футболе это еще более явно и виднее, потому что происходят чаще эти микроциклы, нежели если взять по стране – макроэкономику, – сказал Аршавин.

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