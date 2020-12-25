Евгений Плющенко: «Лучший прокат Трусовой в сезоне, только из платья выпрыгнуть осталось. Судят так? Хорошо, работаем дальше»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России женское катание Анна Щербакова Александра Трусова ТАСС Камила Валиева Дарья Усачева Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко прокомментировал выступление Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате России.

Трусова чисто откатала программу и набрала за нее 75,76 балла (40,31 – за технику). Фигуристка уступила Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Дарье Усачевой.

«Надо спрашивать у судей, что они там видели. Лучший ее прокат в сезоне, если только из платья выпрыгнуть осталось. Куда лучше?

Все вращения достояла, ребро отличное на флипе, лутц-тулуп прекрасный. Прибавка серьезная, девочка откатала, на мой взгляд, лучший прокат в этом сезоне.

Судят так? Хорошо, будем думать дальше. Завтра день, работаем дальше», – сказал Плющенко.

Плющенко сделал большой палец вниз, увидев оценки Трусовой за короткую программу на чемпионате России

Трусову засудили? Плющенко потрясен: долго мотал головой, показал палец вниз, предложил выпрыгнуть из платья

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