Евгений Плющенко: «Лучший прокат Трусовой в сезоне, только из платья выпрыгнуть осталось. Судят так? Хорошо, работаем дальше»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате России.

Трусова чисто откатала программу и набрала за нее 75,76 балла (40,31 – за технику). Фигуристка уступила , и .

«Надо спрашивать у судей, что они там видели. Лучший ее прокат в сезоне, если только из платья выпрыгнуть осталось. Куда лучше?

Все вращения достояла, ребро отличное на флипе, лутц-тулуп прекрасный. Прибавка серьезная, девочка откатала, на мой взгляд, лучший прокат в этом сезоне.

Судят так? Хорошо, будем думать дальше. Завтра день, работаем дальше», – сказал Плющенко.

Плющенко сделал большой палец вниз, увидев оценки Трусовой за короткую программу на чемпионате России

Трусову засудили? Плющенко потрясен: долго мотал головой, показал палец вниз, предложил выпрыгнуть из платья