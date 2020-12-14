Асхабадзе – основной кандидат «Локо» на пост исполнительного директора

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе близок к тому, чтобы стать исполнительным директором «Локомотива».
37-летний Асхабадзе – основной кандидат на этот пост, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в клубе и собеседника, знакомого с ситуацией.
Сторонам осталось согласовать последние детали.
Отмечается, что новый гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко лично выступает за приглашение Асхабадзе в клуб. Раньше они вместе работали в «Факеле».
В «Спартаке» Асхабадзе работал с 2009 по 2015 год. Потом он занимал посты в «Бананце» и «Факеле».
Новый гендиректор «Локо» Леонченко: был капитаном «Торпедо», выступает за закрытую РПЛ (может, даже без лимита), играл в футбол с Дворковичем