Асхабадзе – основной кандидат «Локо» на пост исполнительного директора

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Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе близок к тому, чтобы стать исполнительным директором «Локомотива».

37-летний Асхабадзе – основной кандидат на этот пост, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в клубе и собеседника, знакомого с ситуацией.

Сторонам осталось согласовать последние детали.

Отмечается, что новый гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко лично выступает за приглашение Асхабадзе в клуб. Раньше они вместе работали в «Факеле».

В «Спартаке» Асхабадзе работал с 2009 по 2015 год. Потом он занимал посты в «Бананце» и «Факеле».

Новый гендиректор «Локо» Леонченко: был капитаном «Торпедо», выступает за закрытую РПЛ (может, даже без лимита), играл в футбол с Дворковичем

Чего стеснялся Роман Асхабадзе?

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