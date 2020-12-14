Асхабадзе – основной кандидат «Локо» на пост исполнительного директора

Бывший генеральный директор близок к тому, чтобы стать исполнительным директором .

37-летний Асхабадзе – основной кандидат на этот пост, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в клубе и собеседника, знакомого с ситуацией.

Сторонам осталось согласовать последние детали.

Отмечается, что новый гендиректор «Локомотива» лично выступает за приглашение Асхабадзе в клуб. Раньше они вместе работали в .

В «Спартаке» Асхабадзе работал с 2009 по 2015 год. Потом он занимал посты в «Бананце» и «Факеле».

Новый гендиректор «Локо» Леонченко: был капитаном «Торпедо», выступает за закрытую РПЛ (может, даже без лимита), играл в футбол с Дворковичем

Чего стеснялся Роман Асхабадзе?