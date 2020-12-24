Чемпионат России. Коляда, Игнатов, Кондратюк, Мозалев, Самарин выйдут на лед с произвольными программами

Теги сборная России результаты чемпионат России мужское катание Михаил Коляда Александр Самарин Антон Шулепов Петр Гуменник Егор Мурашов Артем Ковалев Макар Игнатов Евгений Семененко Егор Рухин Андрей Мозалев Владислав Катичев Илья Яблоков Марк Кондратюк Максим Варакин Максим Петров Фигурное катание

Сегодня в Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию мужчины выйдут на лед с произвольными программами. 

Чемпионат России по фигурному катанию 

Челябинск

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 14:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Максим Петров

2. Максим Варакин

3. Владислав Катичев

4. Илья Яблоков

5. Артем Зотов

Вторая разминка

6. Артем Лежеев 

7. Егор Рухин

8. Евгений Семененко

9. Егор Мурашов

10. Петр Гуменник

11. Антон Шулепов

Третья разминка

12. Артем Ковалев

13. Андрей Мозалев 

14. Александр Самарин

15. Марк Кондратюк 

16. Михаил Коляда

17. Макар Игнатов

После короткой программы

1. Михаил Коляда – 102,48

2. Макар Игнатов – 98,30

3. Марк Кондратюк – 90,88

4. Андрей Мозалев – 89,47

5. Александр Самарин – 87,96

6. Артем Ковалев – 87,45

7. Егор Мурашов – 86,13

8. Петр Гуменник – 84,93

9. Антон Шулепов – 83,19

10. Артем Лежеев – 82,36

11. Евгений Семененко – 79,86

12. Егор Рухин – 78,99

13. Илья Яблоков – 77,38

14. Артем Зотов – 74,39

15. Владислав Катичев – 66,86

16. Максим Варакин – 57,71

17. Максим Петров – 52,86

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья