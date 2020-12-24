Чемпионат России. Коляда, Игнатов, Кондратюк, Мозалев, Самарин выйдут на лед с произвольными программами

Сегодня в Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию мужчины выйдут на лед с произвольными программами.
Чемпионат России по фигурному катанию
Челябинск
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 14:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Максим Петров
2. Максим Варакин
3. Владислав Катичев
4. Илья Яблоков
5. Артем Зотов
Вторая разминка
6. Артем Лежеев
7. Егор Рухин
8. Евгений Семененко
9. Егор Мурашов
10. Петр Гуменник
11. Антон Шулепов
Третья разминка
12. Артем Ковалев
13. Андрей Мозалев
15. Марк Кондратюк
16. Михаил Коляда
17. Макар Игнатов
После короткой программы
1. Михаил Коляда – 102,48
2. Макар Игнатов – 98,30
3. Марк Кондратюк – 90,88
4. Андрей Мозалев – 89,47
5. Александр Самарин – 87,96
6. Артем Ковалев – 87,45
7. Егор Мурашов – 86,13
8. Петр Гуменник – 84,93
9. Антон Шулепов – 83,19
10. Артем Лежеев – 82,36
11. Евгений Семененко – 79,86
12. Егор Рухин – 78,99
13. Илья Яблоков – 77,38
14. Артем Зотов – 74,39
15. Владислав Катичев – 66,86
16. Максим Варакин – 57,71
17. Максим Петров – 52,86