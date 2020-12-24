Чемпионат России. Коляда, Игнатов, Кондратюк, Мозалев, Самарин выйдут на лед с произвольными программами

Сегодня в Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию мужчины выйдут на лед с произвольными программами.

Чемпионат России по фигурному катанию

Челябинск

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 14:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Максим Петров

2. Максим Варакин

3. Владислав Катичев

4.

5. Артем Зотов

Вторая разминка

6. Артем Лежеев

7.

8. Евгений Семененко

9. Егор Мурашов

10.

11. Антон Шулепов

Третья разминка

12. Артем Ковалев

13. Андрей Мозалев

14.

15. Марк Кондратюк

16. Михаил Коляда

17.

После короткой программы

1. – 102,48

2. Макар Игнатов – 98,30

3. Марк Кондратюк – 90,88

4. – 89,47

5. Александр Самарин – 87,96

6. – 87,45

7. – 86,13

8. Петр Гуменник – 84,93

9. – 83,19

10. Артем Лежеев – 82,36

11. – 79,86

12. Егор Рухин – 78,99

13. Илья Яблоков – 77,38

14. Артем Зотов – 74,39

15. Владислав Катичев – 66,86

16. Максим Варакин – 57,71

17. Максим Петров – 52,86