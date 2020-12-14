Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ. Он возместит избитому судье 100 тысяч за моральный вред

Вынесен приговор по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, который избил судью во время матча любительских команд.

Преображенский суд Москвы назначил экс-футболисту 100 часов общественных работ.

Также он должен будет возместить Данченкову моральный вред – Широков должен заплатить ему 100 тысяч рублей.

Напомним, что прокурор запросил для 39-летнего россиянина наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев.

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