Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ. Он возместит избитому судье 100 тысяч за моральный вред

Теги Спартак ЦСКА Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия судьи Краснодар любительский футбол Сергей Егоров журналист Никита Данченков Футбол

Вынесен приговор по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, который избил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд.

Преображенский суд Москвы назначил экс-футболисту 100 часов общественных работ.

Также он должен будет возместить Данченкову моральный вред – Широков должен заплатить ему 100 тысяч рублей.

Напомним, что прокурор запросил для 39-летнего россиянина наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев.

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