КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» по итогам матча команд в 19-м туре РПЛ (3:1).

За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность находящихся там лиц, «Зенит» должен заплатить 100 тысяч рублей, за неправомерные действия зрителей – 200 тысяч рублей, за массовые нарушения зрителями антикоронавирусного регламента – 50 тысяч рублей, за скандирование зрителями оскорбительных выражений – 60 тысяч рублей. Всего «Зенит» выплатит 410 тысяч рублей.

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей.

Во время игры случилась стычка между фанатами команд. При этом игра должна была проходить без зрителей на трибунах, допускались только обладатели бизнес-абонементов.

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