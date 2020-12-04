«Защитник, выпускник «Спартака», ЦСКА, сука, не умеет аут бросить! Понимаете масштаб катастрофы?» Калиниченко о подготовке игроков в России

Бывший игрок раскритиковал систему подготовки молодых футболистов в России.

«По-моему, главная проблема российского футбола, о которой все говорят, все о ней знают: это подготовка юных футболистов, подготовка юных, молодых тренеров с этими юными футболистами.

Соответственно, мы имеем на выходе только в одной Москве из этих школ несколько тысяч или сот полностью не востребованных футболистов, которых из года в год не тому учат. Или не учат, или учат выигрывать за счет своих антропометрических данных.

У нас с первого класса, с 6-7 лет, во сколько там, в 4-5 лет [приводят заниматься] – оголтелые родители, оголтелые судьи, оголтелые тренеры: «Надо выиграть! Надо всех задавить, задушить!» Да вы обезумели. Все обезумели на этом.

В детстве надо учить ребят остановить мяч, научить базовым техническим и тактическим элементам. И пофиг, что они будут 8:8 там играть или 15:14. Они должны пройти свои шаги, это европейская, общемировая тенденция, на этом построен весь футбол.

Да, вернусь к тому, что [в Европе] выходят роботы – но они качественные, а у нас выходят некачественные. И вот они к нам, во вторую лигу, попадают, ребята, которые не попадают в дубли «Спартаков», «Локомотивов», , вот они к нам в попадают – и мы их переучиваем.

Мы их переучиваем, потому что за голову берешься, когда выходят выпускники школ «Спартака», ЦСКА – и ты смотришь на те вещи, которые они делают на поле, и думаешь: «##### (блин – прим.), ну как?! Ну кааааак?!» Защитник, который, сука, не умеет аут бросить! Вы понимаете весь масштаб катастрофы?

Ну ладно, он говорит: «Сергеич, я раньше не был защитником, я в атаке играл, больше к атаке». Но, ##### (блин – прим.), неужели у вас, сука, только защитников ауты кидать учили?! Ну ауты – это входит в азы.

Ну это ужас, на самом деле. Смотришь и думаешь: «##### (блин – прим.), как? Тебе 18, ты выпустился, у тебя там та-та-та-та школ – ты не можешь аут бросить». Ты что, не видел по телевизору, как ауты, ##### (блин – прим.), кидают?» – высказался Калиниченко.