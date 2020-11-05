Широков выставит на аукцион бутсы, в которых он избил судью. Деньги направят детям из неблагополучных семей

Адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, заявил, что бутсы, в которых экс-хавбек избил судью Никиту Данченкова, будут выставлены на благотворительный аукцион.

«Будем сейчас искать организаторов аукциона для продажи кроссовок. Все вырученные деньги отправим детям из неблагополучных семей на Новый год», – сообщил Лялин.

Он подчеркнул, апеллируя к высказываниям стороны защиты, что бутсы «без шипов и без крови». Аукцион планируют начать со 100 тысяч рублей.

Сегодня Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ. Он возместит избитому судье 100 тысяч за моральный вред.

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