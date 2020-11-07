Радулова обманули на 1,5 млрд рублей. Он 5 лет переводил зарплату российскому банку, у которого отозвали лицензию

Нападающего обманули на 1,5 миллиарда рублей, сообщил адвокат хоккеиста Сергей Ташков.

Радулов с 2015 года переводил в один российский банк свою зарплату. У банка отозвали лицензию, но финансовая организация обманывала хоккеиста и уговаривала не заявлять в полицию, так как «деньги все еще работают».

В этом году Радулов прилетел в Россию, разобрался с документами и выяснил, что его обманули на крупную сумму.

«Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман.

Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать», – рассказал Ташков.

По его словам, банк так обманул нескольких спортсменов. Несколько лет назад завели уголовное дело по статье «Мошенничество», но пострадавших не нашли – обманщики убедили клиентов, что деньги в целости и сохранности и жаловаться никуда не стоит.

«Теперь все это вскрылось. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой [вклад]. У Радулова было вложено около 1,5 миллиарда [рублей]», – добавил Ташков.

Адвокат рассказал, что банкиры начали вести себя агрессивно. Они связались с менеджерами хоккеиста в и заявили, что запросят информацию обо всех налогах Радулова в Соединенных Штатах. По мнению адвоката, это странная угроза, так как в США невозможно не платить налоги.

«Они об этом не знали. Менеджеры посмеялись. Сказали: «Дураки, что ли?» Мы приняли решение это осветить», – объяснил Ташков.