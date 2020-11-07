🎉 Россия выиграла у США (5:3) в стартовом матче на МЧМ-2021

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Молодежная сборная России выиграла у сборной США (5:3) в первом матче на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. 

Дублем у россиян отметился Василий Пономарев. Также забили Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, поразивший пустые ворота соперника в концовке. 

 

Россия U-20 – США U-20 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
Дата проведения
26 декабря, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Пономарев (Кирсанов, Князев)
1:1 – 14 Йорк (Болди, Кауфилд)
2:1 – 23 Бардаков (Грошев)
3:1 – 31 Пономарев ()
4:1 – 32 Сафонов ()
4:2 – 49 Фариначчи (Бринк, Хеллесон)
4:3 – 57 Зеграс (Йорк)
5:3 – 59 Чинахов (Хуснутдинов, Амиров)

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Россия начала МЧМ хорошим матчем с США. Не довели до разгрома, но сейчас 5:3 полезнее, чем 6:0

У Канады много таланта, у США супервратарь и плеймейкер, у шведов большие потери. Лучший в мире хоккей – уже сегодня

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