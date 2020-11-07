🎉 Россия выиграла у США (5:3) в стартовом матче на МЧМ-2021

Молодежная сборная России выиграла у сборной США (5:3) в первом матче на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.
Дублем у россиян отметился Василий Пономарев. Также забили Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, поразивший пустые ворота соперника в концовке.
- Дата проведения
- 26 декабря, 05.30, «Rogers Place»
Россия начала МЧМ хорошим матчем с США. Не довели до разгрома, но сейчас 5:3 полезнее, чем 6:0
У Канады много таланта, у США супервратарь и плеймейкер, у шведов большие потери. Лучший в мире хоккей – уже сегодня