🎉 Россия выиграла у США (5:3) в стартовом матче на МЧМ-2021

Молодежная сборная России выиграла у сборной США (5:3) в первом матче на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

Дублем у россиян отметился Василий Пономарев. Также забили Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, поразивший пустые ворота соперника в концовке.

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Россия начала МЧМ хорошим матчем с США. Не довели до разгрома, но сейчас 5:3 полезнее, чем 6:0

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